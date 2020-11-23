وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-23 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 09:12 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 6 محافظات





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.