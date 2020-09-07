النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد التنازل في الحق الخاص

صدور الأحكام النهائية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي: السجن لمدد 124 سنة

أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة

بعد رصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات بأحد المحال الشهيرة لإعداد الوجبات والعصائر بمخطط الشرائع.

وتمثلت المخالفات بعدم ارتداء العمالة في المحل للكمامات بالطريقة الصحيحة والتي تغطي الفم والأنف، بالإضافة إلى عدم وجود مقياس حرارة للداخلين إلى المحل والتأكد من ارتدائهم للكمامات، وعدم تطبيق التباعد داخل المحل، واستقبال الأعداد المسموح بوجودها داخل المحل بحسب المساحة المصرحة بها.

وقالت الأمانة لـ"سبق": "‏شكراً لتواصلكم ونفيدكم بأنه ‏تم الوقوف على الملاحظة المرسلة من قبلكم، ورصد المخالفات التالية وهي عدم وجود مقياس لدرجة حرارة العملاء وإلزام المنشأة بتغيير الملصقات وإضافة إلى رصد ملاحظة عدم وجود تباعد جسدي".

وأضافت: أنه "‏تم اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات الامنية بحكم الاختصاص لإكمال الإجراء".

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة
سبق

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات بأحد المحال الشهيرة لإعداد الوجبات والعصائر بمخطط الشرائع.

وتمثلت المخالفات بعدم ارتداء العمالة في المحل للكمامات بالطريقة الصحيحة والتي تغطي الفم والأنف، بالإضافة إلى عدم وجود مقياس حرارة للداخلين إلى المحل والتأكد من ارتدائهم للكمامات، وعدم تطبيق التباعد داخل المحل، واستقبال الأعداد المسموح بوجودها داخل المحل بحسب المساحة المصرحة بها.

وقالت الأمانة لـ"سبق": "‏شكراً لتواصلكم ونفيدكم بأنه ‏تم الوقوف على الملاحظة المرسلة من قبلكم، ورصد المخالفات التالية وهي عدم وجود مقياس لدرجة حرارة العملاء وإلزام المنشأة بتغيير الملصقات وإضافة إلى رصد ملاحظة عدم وجود تباعد جسدي".

وأضافت: أنه "‏تم اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات الامنية بحكم الاختصاص لإكمال الإجراء".

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
07:43 PM

أمانة العاصمة المقدسة تتجاوب مع "سبق" وتقف على منشأة مخالفة

بعد رصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
790

تجاوبت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق"، بعد رصدها لتجاوزات ومخالفات بأحد المحال الشهيرة لإعداد الوجبات والعصائر بمخطط الشرائع.

وتمثلت المخالفات بعدم ارتداء العمالة في المحل للكمامات بالطريقة الصحيحة والتي تغطي الفم والأنف، بالإضافة إلى عدم وجود مقياس حرارة للداخلين إلى المحل والتأكد من ارتدائهم للكمامات، وعدم تطبيق التباعد داخل المحل، واستقبال الأعداد المسموح بوجودها داخل المحل بحسب المساحة المصرحة بها.

وقالت الأمانة لـ"سبق": "‏شكراً لتواصلكم ونفيدكم بأنه ‏تم الوقوف على الملاحظة المرسلة من قبلكم، ورصد المخالفات التالية وهي عدم وجود مقياس لدرجة حرارة العملاء وإلزام المنشأة بتغيير الملصقات وإضافة إلى رصد ملاحظة عدم وجود تباعد جسدي".

وأضافت: أنه "‏تم اتخاذ اللازم ومخاطبة الجهات الامنية بحكم الاختصاص لإكمال الإجراء".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,731
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,765
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,345

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة