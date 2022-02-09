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تعاون يثمر عن صرف أجهزة طبية وإسكان للمرضى ومرافقيهم بالشرقية

لتوفير بيئة عمل متكاملة بين الطرفين في سبيل خدمة المرضى المحتاجين

أكملت اتفاقية التعاون المشتركة بالمنطقة الشرقية بين تجمع الشرقية الصحي، وترابط لرعاية المرضى بالمنطقة، أمس، مسيرة الخدمات اللوجستية لخدمة المرضى المحتاجين ومرافقيهم.

ووقع رئيس مجلس إدارة ترابط الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، اتفاقية تعاون وشراكة لتقديم الخدمات اللوجستية التكاملية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، ومنها صرف وتوصيل الأجهزة الطبية وإسكان المرضى ومرافقيهم من خارج المنطقة بالإضافة الى توفير سيارات النقل الاسعافي والفريق الطبي للرعاية المنزلية.

بدوره أثنى الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، على العمل المؤسسي لجمعية ترابط وأكد أن الجمعية ذات مسؤولية وشراكة مع التجمع في خدمة المرضى بشكل أفضل.

وبين الدكتور الغامدي، أن الإدارة التنفيذية للخدمات الإكلينيكية المشتركة بالتجمع تقوم بتحديد واعتماد حالات المرضى المحتاجين للخدمات التي تقدمها ترابط وتطبيق جميع الإجراءات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة وارسالها من خلال نماذج معتمدة بين الطرفين ويقوم العمل على المساندة بين الطرفين حسب الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور إبراهيم العريفي، أن الاتفاقية تهدف الى إيجاد بيئة عمل متكاملة بين الطرفين لتحقيق تعاون مثمر بين التجمع الشرقية وترابط في سبيل مصلحة المرضى المحتاجين ومرافقيهم بالدرجة الأولى .

وأضاف العريفي، أن الرعاية الكاملة والشاملة للمرضى ضمن مستهدفات رؤية 2030 والتقت رغبة الطرفين في التعاون المثمر من خلال صرف وتوصيل الأجهزة الطبية لمرضى الرعاية المنزلية وإسكان المرضى في شقق فندقية للقادمين من خارج المنطقة والتنسيق في توفير خدمات النقل الطبي لبعض المرضى حسب الحاجة .

في حين أكد الأمين العام لجمعية ترابط ناصر الزاهد، أن الاتفاقية أقرت تشكيل لجنة من قبل الطرفين لوضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون وتنفيذ الاتفاقية على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من ٢٤ ألف مستفيد من مرضى المنطقة الشرقية منذ تأسيسها.

تجمع الشرقية الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون يثمر عن صرف أجهزة طبية وإسكان للمرضى ومرافقيهم بالشرقية
سبق

أكملت اتفاقية التعاون المشتركة بالمنطقة الشرقية بين تجمع الشرقية الصحي، وترابط لرعاية المرضى بالمنطقة، أمس، مسيرة الخدمات اللوجستية لخدمة المرضى المحتاجين ومرافقيهم.

ووقع رئيس مجلس إدارة ترابط الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، اتفاقية تعاون وشراكة لتقديم الخدمات اللوجستية التكاملية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، ومنها صرف وتوصيل الأجهزة الطبية وإسكان المرضى ومرافقيهم من خارج المنطقة بالإضافة الى توفير سيارات النقل الاسعافي والفريق الطبي للرعاية المنزلية.

بدوره أثنى الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، على العمل المؤسسي لجمعية ترابط وأكد أن الجمعية ذات مسؤولية وشراكة مع التجمع في خدمة المرضى بشكل أفضل.

وبين الدكتور الغامدي، أن الإدارة التنفيذية للخدمات الإكلينيكية المشتركة بالتجمع تقوم بتحديد واعتماد حالات المرضى المحتاجين للخدمات التي تقدمها ترابط وتطبيق جميع الإجراءات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة وارسالها من خلال نماذج معتمدة بين الطرفين ويقوم العمل على المساندة بين الطرفين حسب الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور إبراهيم العريفي، أن الاتفاقية تهدف الى إيجاد بيئة عمل متكاملة بين الطرفين لتحقيق تعاون مثمر بين التجمع الشرقية وترابط في سبيل مصلحة المرضى المحتاجين ومرافقيهم بالدرجة الأولى .

وأضاف العريفي، أن الرعاية الكاملة والشاملة للمرضى ضمن مستهدفات رؤية 2030 والتقت رغبة الطرفين في التعاون المثمر من خلال صرف وتوصيل الأجهزة الطبية لمرضى الرعاية المنزلية وإسكان المرضى في شقق فندقية للقادمين من خارج المنطقة والتنسيق في توفير خدمات النقل الطبي لبعض المرضى حسب الحاجة .

في حين أكد الأمين العام لجمعية ترابط ناصر الزاهد، أن الاتفاقية أقرت تشكيل لجنة من قبل الطرفين لوضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون وتنفيذ الاتفاقية على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من ٢٤ ألف مستفيد من مرضى المنطقة الشرقية منذ تأسيسها.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:37 PM

تعاون يثمر عن صرف أجهزة طبية وإسكان للمرضى ومرافقيهم بالشرقية

لتوفير بيئة عمل متكاملة بين الطرفين في سبيل خدمة المرضى المحتاجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكملت اتفاقية التعاون المشتركة بالمنطقة الشرقية بين تجمع الشرقية الصحي، وترابط لرعاية المرضى بالمنطقة، أمس، مسيرة الخدمات اللوجستية لخدمة المرضى المحتاجين ومرافقيهم.

ووقع رئيس مجلس إدارة ترابط الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، اتفاقية تعاون وشراكة لتقديم الخدمات اللوجستية التكاملية للمرضى المحتاجين ومرافقيهم بالمنطقة الشرقية، ومنها صرف وتوصيل الأجهزة الطبية وإسكان المرضى ومرافقيهم من خارج المنطقة بالإضافة الى توفير سيارات النقل الاسعافي والفريق الطبي للرعاية المنزلية.

بدوره أثنى الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، على العمل المؤسسي لجمعية ترابط وأكد أن الجمعية ذات مسؤولية وشراكة مع التجمع في خدمة المرضى بشكل أفضل.

وبين الدكتور الغامدي، أن الإدارة التنفيذية للخدمات الإكلينيكية المشتركة بالتجمع تقوم بتحديد واعتماد حالات المرضى المحتاجين للخدمات التي تقدمها ترابط وتطبيق جميع الإجراءات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة وارسالها من خلال نماذج معتمدة بين الطرفين ويقوم العمل على المساندة بين الطرفين حسب الإمكانات المتاحة.

وأكد الدكتور إبراهيم العريفي، أن الاتفاقية تهدف الى إيجاد بيئة عمل متكاملة بين الطرفين لتحقيق تعاون مثمر بين التجمع الشرقية وترابط في سبيل مصلحة المرضى المحتاجين ومرافقيهم بالدرجة الأولى .

وأضاف العريفي، أن الرعاية الكاملة والشاملة للمرضى ضمن مستهدفات رؤية 2030 والتقت رغبة الطرفين في التعاون المثمر من خلال صرف وتوصيل الأجهزة الطبية لمرضى الرعاية المنزلية وإسكان المرضى في شقق فندقية للقادمين من خارج المنطقة والتنسيق في توفير خدمات النقل الطبي لبعض المرضى حسب الحاجة .

في حين أكد الأمين العام لجمعية ترابط ناصر الزاهد، أن الاتفاقية أقرت تشكيل لجنة من قبل الطرفين لوضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون وتنفيذ الاتفاقية على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من ٢٤ ألف مستفيد من مرضى المنطقة الشرقية منذ تأسيسها.

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