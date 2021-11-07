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"الصحة": تسجيل 40 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548930) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537858) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8804) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50حالة.

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"الصحة": تسجيل 40 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548930) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537858) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8804) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50حالة.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
03:28 PM

"الصحة": تسجيل 40 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
6,868

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548930) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537858) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8804) حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,013
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38 مليار ..

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14,105
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