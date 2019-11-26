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"زلزال ألبانيا".. سفارة المملكة تدعو السعوديين للتواصل معها حال الطوارئ

قوته 6.4 درجة وتعرضت له الجمهورية وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها

دعت سفارة المملكة في ألبانيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى التواصل معها في حال حدوث طارئ؛ نظرًا للزلزال الذي تعرضت له العاصمة، وبلغت قوته 6.4 درجة.

وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": "نظرًا لتعرض جمهورية ألبانيا؛ وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها لزلزال بقوة ٦.٤، ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين التواصل معها في حال وجود أي حالة طارئة على الرقم: (00355697000007)".

سفارة المملكة ألبانيا زلزال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زلزال ألبانيا".. سفارة المملكة تدعو السعوديين للتواصل معها حال الطوارئ
سبق

دعت سفارة المملكة في ألبانيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى التواصل معها في حال حدوث طارئ؛ نظرًا للزلزال الذي تعرضت له العاصمة، وبلغت قوته 6.4 درجة.

وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": "نظرًا لتعرض جمهورية ألبانيا؛ وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها لزلزال بقوة ٦.٤، ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين التواصل معها في حال وجود أي حالة طارئة على الرقم: (00355697000007)".

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:23 AM

"زلزال ألبانيا".. سفارة المملكة تدعو السعوديين للتواصل معها حال الطوارئ

قوته 6.4 درجة وتعرضت له الجمهورية وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة المملكة في ألبانيا، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى التواصل معها في حال حدوث طارئ؛ نظرًا للزلزال الذي تعرضت له العاصمة، وبلغت قوته 6.4 درجة.

وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": "نظرًا لتعرض جمهورية ألبانيا؛ وتحديدًا العاصمة تيرانا وما جاورها لزلزال بقوة ٦.٤، ترجو السفارة من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين التواصل معها في حال وجود أي حالة طارئة على الرقم: (00355697000007)".

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