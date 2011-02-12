"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر

الفعاليات تنطلق غداً في القاهرة.. برعاية "السيسي"

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في أعمال المؤتمر العام "32" للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير لعام 2022 م، وذلك في مدينة القاهرة تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث سيلقي "آل الشيخ" كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر غداً.

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي

ويناقش المؤتمر أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ عقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يُشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عددٍ من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعددٍ من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكُتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

تأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة في أعمال المؤتمر؛ استناداً إلى التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة بالسعودية، واضطلاعاً بالدور الريادي الذي تتبناه في خدمة الإسلام والمسلمين والمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج الوسطية والاعتدال والتصدّي للتطرف والغلو، في إطار السياسة الحصيفة التي تتبناها لخدمة الدين والتشرف بحمل لواء نشر الفكر الوسطي المعتدل.