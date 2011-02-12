النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر

الفعاليات تنطلق غداً في القاهرة.. برعاية "السيسي"

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في أعمال المؤتمر العام "32" للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير لعام 2022 م، وذلك في مدينة القاهرة تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث سيلقي "آل الشيخ" كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر غداً.

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي

ويناقش المؤتمر أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ عقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يُشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عددٍ من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعددٍ من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكُتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

تأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة في أعمال المؤتمر؛ استناداً إلى التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة بالسعودية، واضطلاعاً بالدور الريادي الذي تتبناه في خدمة الإسلام والمسلمين والمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج الوسطية والاعتدال والتصدّي للتطرف والغلو، في إطار السياسة الحصيفة التي تتبناها لخدمة الدين والتشرف بحمل لواء نشر الفكر الوسطي المعتدل.

عبداللطيف آل الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر
سبق

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في أعمال المؤتمر العام "32" للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير لعام 2022 م، وذلك في مدينة القاهرة تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث سيلقي "آل الشيخ" كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر غداً.

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي

ويناقش المؤتمر أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ عقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يُشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عددٍ من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعددٍ من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكُتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

تأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة في أعمال المؤتمر؛ استناداً إلى التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة بالسعودية، واضطلاعاً بالدور الريادي الذي تتبناه في خدمة الإسلام والمسلمين والمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج الوسطية والاعتدال والتصدّي للتطرف والغلو، في إطار السياسة الحصيفة التي تتبناها لخدمة الدين والتشرف بحمل لواء نشر الفكر الوسطي المعتدل.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
01:27 PM

"آل الشيخ" يشارك في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر

الفعاليات تنطلق غداً في القاهرة.. برعاية "السيسي"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
592

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في أعمال المؤتمر العام "32" للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير لعام 2022 م، وذلك في مدينة القاهرة تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث سيلقي "آل الشيخ" كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر غداً.

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور، منها مشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، والتسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية، وعقد المواطنة والحماية الاجتماعية، وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والتزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي

ويناقش المؤتمر أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والعمل معًا على أرضية إنسانية خالصة للبشرية جمعاء، وعملًا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسيخ عقد المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية.

يُشار إلى أن المؤتمر يأتي بمشاركة عددٍ من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف وقيادات المؤسسات الدينية في 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعددٍ من النخب المؤثرة في مجتمعاتها من علماء وأدباء وكُتاب ومفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في ترسيخ مفهوم المواطنة وبيان أثرها في تحقيق السلام المجتمعي العالمي.

تأتي مشاركة وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة في أعمال المؤتمر؛ استناداً إلى التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة بالسعودية، واضطلاعاً بالدور الريادي الذي تتبناه في خدمة الإسلام والمسلمين والمساهمة الفاعلة في كل ما من شأنه خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته وفق منهج الوسطية والاعتدال والتصدّي للتطرف والغلو، في إطار السياسة الحصيفة التي تتبناها لخدمة الدين والتشرف بحمل لواء نشر الفكر الوسطي المعتدل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة