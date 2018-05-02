المدينة .. انتشال جثة عامل مصري سقط داخل ماكينة تدوير البلاستيك

"الجهني": سُلم الحادث إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية

انتشلت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة جثة عامل (مصري الجنسية) بالعقد الثالث من العمر بعد سقوطه داخل ماكينة تدوير البلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ قائلاً: وردنا بلاغ عند الساعة ٢٢:٣٣ من مساء أمس الثلاثاء، بسقوط عامل داخل ماكينة لتدوير البلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة المنوّرة.

وأضاف "الجهني": تمّ توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ حيث تبيّن سقوط عامل من الجنسية المصرية بالعقد الثالث من العمر داخل ماكينة تدوير البلاستيك داخل المصنع، وقامت فرق الدفاع المدني بإخراجه متوفى - يرحمه الله - وسُلم الحادث إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.