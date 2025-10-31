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"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

في الأسبوع العاشر تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع العاشر، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع العاشر، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية
سبق

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع العاشر، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع العاشر، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
09:35 AM

"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

في الأسبوع العاشر تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,084

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع العاشر، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع العاشر، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,870
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,872
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,128

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