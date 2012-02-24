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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 280 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. 2071 جولة نسائية على جوامع ومساجد مكة خلال شهر

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحماية مرتادي بيوت الله

نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر جمادى الثاني من هذا العام، 2071 جولة لمراقبات المساجد النسائية والجوامع بالمنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.

وأكد مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرع مستمر في تكثيف جولاته الرقابية الميدانية على الجوامع والمساجد التابعة للفرع، وحث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة من الجهات المختصة، من لبس الكمامة واحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة؛ حرصاً على سلامة قاصديها، وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد؛ للمحافظة على سلامة المصلين من خطر انتشار فيروس كورونا، منوهاً بدور مراقبات المساجد في تحقيق رسالة الفرع لحماية مرتادي بيوت الله.

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بالفيديو.. 2071 جولة نسائية على جوامع ومساجد مكة خلال شهر
سبق

نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر جمادى الثاني من هذا العام، 2071 جولة لمراقبات المساجد النسائية والجوامع بالمنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.

وأكد مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرع مستمر في تكثيف جولاته الرقابية الميدانية على الجوامع والمساجد التابعة للفرع، وحث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة من الجهات المختصة، من لبس الكمامة واحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة؛ حرصاً على سلامة قاصديها، وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد؛ للمحافظة على سلامة المصلين من خطر انتشار فيروس كورونا، منوهاً بدور مراقبات المساجد في تحقيق رسالة الفرع لحماية مرتادي بيوت الله.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:25 PM

بالفيديو.. 2071 جولة نسائية على جوامع ومساجد مكة خلال شهر

لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وحماية مرتادي بيوت الله

A A A
عبدالله العنزي - مكة المكرمة
3
3,082

نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة، خلال شهر جمادى الثاني من هذا العام، 2071 جولة لمراقبات المساجد النسائية والجوامع بالمنطقة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة.

وأكد مدير عام الفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن الفرع مستمر في تكثيف جولاته الرقابية الميدانية على الجوامع والمساجد التابعة للفرع، وحث المصلين على تطبيق الاشتراطات الصحية الواردة من الجهات المختصة، من لبس الكمامة واحضار السجادة الخاصة، وتحقيق التباعد الجسدي، وترتيب الصفوف، وقياس الحرارة؛ حرصاً على سلامة قاصديها، وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد؛ للمحافظة على سلامة المصلين من خطر انتشار فيروس كورونا، منوهاً بدور مراقبات المساجد في تحقيق رسالة الفرع لحماية مرتادي بيوت الله.

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