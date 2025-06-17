أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-17 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441 11:06 AM

رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء





A A A





6 مشاركة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.