أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها
الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد جازان
اعلان
رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-17
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
11:06 AM
رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بجازان و5 من محافظاتها
الأرصاد: تؤثر في الأجزاء الساحلية وتستمر حتى 7 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، والأجزاء الساحلية من المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً -بمشيئة الله-.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
7,167
91 مليار ..
29 يناير
17,925
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,787
53.8 مليار
31 يوليو
43,282
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية
عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!
محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!
ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"
مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!
أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة
غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!
ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة
علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)
عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم
وحيد بغدادي