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"هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظة

الفرق الإسعافية نقلت حالتين للمستشفى و6 حالات تم علاجها بالموقع

أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.

حادث مروري الهلال الأحمر جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظة
سبق

أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:44 PM

"هلال جدة" يباشر إصابة 8 طلاب في حادث تصادم شمال المحافظة

الفرق الإسعافية نقلت حالتين للمستشفى و6 حالات تم علاجها بالموقع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
3,259

أصيب، اليوم الاربعاءة، ثمانية طلاب إثر حادث مروري وقع بشمال جدة؛ حيث باشرت فرق الهلال الأحمر بالمحافظة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بحي الفيصلية شمال المحافظة.

وفي التفاصيل: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد؛ أنه فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر، هرعت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني معتز الباشا، إلى موقع الحادث.

وأضاف "أبو زيد": أنه بالانتقال لموقع الحادث، تبين وجود حالتين متوسطتين نقلتا إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، وست إصابات بسيطة تم علاجها في الموقع.

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