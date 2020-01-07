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"سعود المشاري" أميناً عاماً لاتحاد الغرف الخليجية

وعد بمعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة بالاتحاد

أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الثاني والخمسين (52) الذي عقد مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، قراراً بتعيين الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمنصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد من الكفاءات الإدارية الوطنية المميزة.

وقدم الدكتور المشاري الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية على تلك الثقة، واعداً بالعمل على إدارة عمل الاتحاد ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة الداخلية والخارجية به، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعاته وتطوير مساهمته في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أهم أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.

وعمل الدكتور سعود المشاري، قبل التحاقه بالاتحاد، أميناً عاماً لمجلس الغرف السعودية، ومستشاراً قانونياً بالإدارة القانونية في "اكسون موبيل البترولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذاً للقانون في معهد الإدارة العامة في الرياض، ومستشاراً غير متفرغ بالإدارة القانونية في وزارة الطاقة.

كما عمل الدكتور المشاري محامياً ومستشاراً قانونياً في مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، وكان عضواً/ قاضياً بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالسعودية.


يذكر أن الدكتور المشاري حاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من جامعة واشنطن، وماجستير في الاختصاص ذاته من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من جامعة الملك سعود، وهو خريج برنامج القيادة الإستراتيجية من جامعة هارفرد، وبرنامج إدارة العقود الحكومية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

مسقط مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعود المشاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سعود المشاري" أميناً عاماً لاتحاد الغرف الخليجية
سبق

أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الثاني والخمسين (52) الذي عقد مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، قراراً بتعيين الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمنصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد من الكفاءات الإدارية الوطنية المميزة.

وقدم الدكتور المشاري الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية على تلك الثقة، واعداً بالعمل على إدارة عمل الاتحاد ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة الداخلية والخارجية به، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعاته وتطوير مساهمته في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أهم أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.

وعمل الدكتور سعود المشاري، قبل التحاقه بالاتحاد، أميناً عاماً لمجلس الغرف السعودية، ومستشاراً قانونياً بالإدارة القانونية في "اكسون موبيل البترولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذاً للقانون في معهد الإدارة العامة في الرياض، ومستشاراً غير متفرغ بالإدارة القانونية في وزارة الطاقة.

كما عمل الدكتور المشاري محامياً ومستشاراً قانونياً في مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، وكان عضواً/ قاضياً بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالسعودية.


يذكر أن الدكتور المشاري حاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من جامعة واشنطن، وماجستير في الاختصاص ذاته من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من جامعة الملك سعود، وهو خريج برنامج القيادة الإستراتيجية من جامعة هارفرد، وبرنامج إدارة العقود الحكومية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:01 AM

"سعود المشاري" أميناً عاماً لاتحاد الغرف الخليجية

وعد بمعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة بالاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الثاني والخمسين (52) الذي عقد مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، قراراً بتعيين الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، بمنصب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد من الكفاءات الإدارية الوطنية المميزة.

وقدم الدكتور المشاري الشكر لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية على تلك الثقة، واعداً بالعمل على إدارة عمل الاتحاد ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع الخاصة الداخلية والخارجية به، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخليجية خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعاته وتطوير مساهمته في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي من أهم أهدافها تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي.

وعمل الدكتور سعود المشاري، قبل التحاقه بالاتحاد، أميناً عاماً لمجلس الغرف السعودية، ومستشاراً قانونياً بالإدارة القانونية في "اكسون موبيل البترولية" في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذاً للقانون في معهد الإدارة العامة في الرياض، ومستشاراً غير متفرغ بالإدارة القانونية في وزارة الطاقة.

كما عمل الدكتور المشاري محامياً ومستشاراً قانونياً في مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية، وكان عضواً/ قاضياً بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالسعودية.


يذكر أن الدكتور المشاري حاصل على درجة الدكتوراه في علم القانون من جامعة واشنطن، وماجستير في الاختصاص ذاته من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من جامعة الملك سعود، وهو خريج برنامج القيادة الإستراتيجية من جامعة هارفرد، وبرنامج إدارة العقود الحكومية من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

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