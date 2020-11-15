"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

للرفع من جودة المحتوى عبر دعم محلي واسع النطاق

أطلقت هيئة الإذاعة التلفزيون مبادرة شراكة مع "شركات الإنتاج السعودية" بهدف دعم الإنتاج المحلي.

وأوضح محمد بن فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، في اجتماع عقده مع ممثلي شركات الإنتاج السعودية أن الشراكة تسعى إلى صنع شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات في القطاعات الإعلامية الخاصة؛ للرفع من جودة المحتوى عبر دعم محلي واسع النطاق، يقدم ثراء في المواد، وجودة في المحتوى، بما يدعم هيكلة البرامج والأعمال الإعلامية التي تقدمها قنوات وإذاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع الخاص، واستجلاب المحتوى الإبداعي، وتقييم الخدمات الإعلامية في هذا النطاق عبر أعمال نوعية، تُسهم في زيادة قوة المعايير، وضبط الجودة، وقياس التأثير.

‏وأفاد "الحارثي" بأن التوجُّه الاستراتيجي للهيئة هو التركيز على المحتوى المحلي، والتشديد على المعايير النوعية الجيدة. وفي هذا الإطار أدخلت الهيئة نظام التقييم من خلال لجنة متخصصة، تستند إلى 38 معيارًا، يضمن الجودة. وتشجيعًا للأعمال الناجحة من مؤسسات الإنتاج المحلي ستسعى الهيئة إلى عقد اتفاقيات تفاهم لاستمرارية هذه الأعمال المميزة على مدى أربعة مواسم؛ ما يضمن الاستمرارية والاستعداد المبكر. وتعمل الهيئة على وضع تصنيف داخلي لمستوى جودة شركات الإنتاج من خلال تقييم الأعمال المقدمة للهيئة، وتعزيز التعاون مع الشركات المتميزة.

وأكد "الحارثي" أن توجُّه مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس، الدكتور ماجد القصبي، هو دعم وتشجيع صناعة الإنتاج المحلي، والنهوض بالمحتوى هو الخطوة الأسمى في صناعة المادة الإعلامية.. والشراكة مع القطاع الخاص تأتي في ظل السعي الدؤوب من هيئة الإذاعة والتلفزيون لمواكبة التسارع الهائل في المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن الهيئة تتجه إلى تشجيع الإنتاج المشترك بين الهيئة وشركات الإنتاج، كما أنها ستحرص على مشاركة فريق منها في أعمال الإنتاج الخارجية لتعزيز التبادل المعرفي وضمان الجودة.‏

وأعلن "الحارثي" في خطوة تفاعلية إطلاق "بوابة الهيئة لاستقبال الأعمال التلفزيونية"، والأفكار الإبداعية من المؤسسات؛ ليتم تقييمها من لجنة مختصة في الهيئة، واستخدامها ضمن خطط وبرامج الهيئة؛ ما يُسهِّل عملية التواصل بين الهيئة وأكبر شريحة من الجمهور والمستفيدين، ويعزز كذلك من ثراء محتوى المواد الإعلامية والمحتوى، ويضمن الشفافية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.

وبيّنت الهيئة أن ‏الإسهامات من الشركات التي تحقق أعلى مؤشرات الجودة في المحتوى ستكون مرشحة للدخول في مشاريع اختصاصية على الصعيد الإعلامي، وذلك كخطوة أخرى لتحفيز العمل الإعلامي، وضخ المزيد من الخبرات المحلية في الإنتاج وصناعة المحتوى.