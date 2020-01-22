النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتماد نِسَب المحتوى المحلي لـ50 شركة في قطاعات مختلفة

بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم بمعايير علمية

أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية الموردة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء "أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي"، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل: الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلًا إرشاديًّا مفصلًا لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.

وأضاف: الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام 2019؛ حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها.

وأردف: يتم توزيع هذه العناصر في نموذج على ستة أقسام رئيسية، تبدأ بمعلومات الشركة، ومعلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك؛ لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة: قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: "أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف: هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.

ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي؛ في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ وفق الأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اعتماد نِسَب المحتوى المحلي لـ50 شركة في قطاعات مختلفة
سبق

أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية الموردة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء "أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي"، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل: الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلًا إرشاديًّا مفصلًا لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.

وأضاف: الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام 2019؛ حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها.

وأردف: يتم توزيع هذه العناصر في نموذج على ستة أقسام رئيسية، تبدأ بمعلومات الشركة، ومعلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك؛ لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة: قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: "أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف: هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.

ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي؛ في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ وفق الأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:50 PM

اعتماد نِسَب المحتوى المحلي لـ50 شركة في قطاعات مختلفة

بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم بمعايير علمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
256

أنهت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من الشركات الرئيسية الموردة للعديد من السلع والخدمات الخاصة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء "أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي"، كما أتمت تدقيق ومراجعة تلك المعلومات.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل: الهيئة اعتمدت خط أساس المحتوى المحلي لتلك الشركات، بناءً على منهجية دقيقة ونموذج حسابي صُمم وفق معايير علمية تتم عبرها العمليات الحسابية للمحتوى المحلي في المنشأة بشكل تلقائي، وتتم مقارنة المعلومات المدرجة في النموذج مع القوائم المالية للمنشأة، التي تم إعدادها وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما وفرت الهيئة دليلًا إرشاديًّا مفصلًا لمساعدة الشركات في تعبئة النموذج بشكل سليم.

وأضاف: الهيئة أتمت اعتماد خط أساس المحتوى المحلي لـ50 شركة من مختلف القطاعات خلال العام 2019؛ حيث تعاونت تلك الشركات مع الهيئة في تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي للمنشآت، الذي يضم جميع عناصر المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق داخل المملكة على العناصر الوطنية من القوى العاملة، والسلع، والخدمات، والأصول والتقنية ونحوها.

وأردف: يتم توزيع هذه العناصر في نموذج على ستة أقسام رئيسية، تبدأ بمعلومات الشركة، ومعلومات القوى العاملة، والسلع والخدمات، وتطوير القدرات، وقسم آخر للإهلاك؛ لتظهر نتيجة تقييم نسبة المحتوى المحلي بشكل تلقائي، التي توضّح حصة إنفاق المنشأة في المحتوى المحلي من تكاليفها للسنة المالية.

وقال رئيس مجلس الإدارة: قياس خط الأساس للمحتوى المحلي هو إحدى نتائج مبادرة شراكات المحتوى المحلي، التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، وانبثق توقيع عدد من اتفاقيات التعاون و"مجلس تنسيق المحتوى المحلي" الذي يسهم في توحيد الجهود بين كبرى الشركات الوطنية، ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: "أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية".

وأضاف: هذه الخطوة ستساعد الشركات في تحديد مستهدفاتها المستقبلية للمحتوى المحلي بالتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لتنمية المحتوى المحلي لدى هذه الشركات.

ويأتي إصدار خط الأساس للمحتوى المحلي؛ في إطار جهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتعظيم المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها؛ وفق الأنظمة والتنظيمات المعمول بها، ووضع قاعدة بيانات للموردين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,180
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,119
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,554
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,197

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة