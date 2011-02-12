النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

أكد أهمية القيام بدور فاعل للوقوف أمام الروافد والتدخلات في البلاد العربية

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بتنظيم وزارة الأوقاف المصرية برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وضم وفد المملكة: وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يؤكد على ثوابت الدين والتعايش السلمي وقيام الدول والمجتمعات على ركائز ثابتة في وجوب ترسيخ الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف تحت محاور مهمة في مشروعية الدولة الوطنية وعقد المواطنة والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة المدنية، وعقد المواطنة وأثره في الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي.

وذكر أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تهدد عقد المواطنة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية وزعزعة الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية القائمة على وحدة الانتماء للدين والوطن.

وشدد على أهمية القيام بدور فاعل ومؤثر للتصدي والوقوف أمام الروافد والتدخلات في البلاد العربية والإسلامية التي تعتز بعروبتها وإسلامها ومنهجها الشرعي الأصيل الذي يستمد قوته من التمسك بثوابتها الإسلامية التي تنمي ثقافة الاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء إليه.

وأكد "آل الشيخ" أن الواجب الشرعي الذي يجب أن نقوم به ليكون التاريخ شاهدًا لنا هو التصدي بخطابنا الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل المنظمات والجماعات المتطرفة التي تتخذ من السياسة وسيلة للوصول لأهدافها التخريبية، مشيرا إلى أن عقد المواطنة من جملة العقود التي رعاها الإسلام، وإبرازه في هذا المؤتمر عمل مبارك.

ويشارك في المؤتمر 15 وزيرًا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية، ووفود من 75 دولة من أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء والكتاب والمفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر
سبق

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بتنظيم وزارة الأوقاف المصرية برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وضم وفد المملكة: وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يؤكد على ثوابت الدين والتعايش السلمي وقيام الدول والمجتمعات على ركائز ثابتة في وجوب ترسيخ الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف تحت محاور مهمة في مشروعية الدولة الوطنية وعقد المواطنة والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة المدنية، وعقد المواطنة وأثره في الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي.

وذكر أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تهدد عقد المواطنة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية وزعزعة الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية القائمة على وحدة الانتماء للدين والوطن.

وشدد على أهمية القيام بدور فاعل ومؤثر للتصدي والوقوف أمام الروافد والتدخلات في البلاد العربية والإسلامية التي تعتز بعروبتها وإسلامها ومنهجها الشرعي الأصيل الذي يستمد قوته من التمسك بثوابتها الإسلامية التي تنمي ثقافة الاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء إليه.

وأكد "آل الشيخ" أن الواجب الشرعي الذي يجب أن نقوم به ليكون التاريخ شاهدًا لنا هو التصدي بخطابنا الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل المنظمات والجماعات المتطرفة التي تتخذ من السياسة وسيلة للوصول لأهدافها التخريبية، مشيرا إلى أن عقد المواطنة من جملة العقود التي رعاها الإسلام، وإبرازه في هذا المؤتمر عمل مبارك.

ويشارك في المؤتمر 15 وزيرًا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية، ووفود من 75 دولة من أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء والكتاب والمفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:11 PM

"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في مؤتمر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

أكد أهمية القيام بدور فاعل للوقوف أمام الروافد والتدخلات في البلاد العربية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
490

رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، بتنظيم وزارة الأوقاف المصرية برعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وضم وفد المملكة: وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عواد بن سبتي العنزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي.

وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يؤكد على ثوابت الدين والتعايش السلمي وقيام الدول والمجتمعات على ركائز ثابتة في وجوب ترسيخ الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف تحت محاور مهمة في مشروعية الدولة الوطنية وعقد المواطنة والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة المدنية، وعقد المواطنة وأثره في الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي.

وذكر أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في ظل الظروف الراهنة التي تهدد عقد المواطنة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية وزعزعة الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية القائمة على وحدة الانتماء للدين والوطن.

وشدد على أهمية القيام بدور فاعل ومؤثر للتصدي والوقوف أمام الروافد والتدخلات في البلاد العربية والإسلامية التي تعتز بعروبتها وإسلامها ومنهجها الشرعي الأصيل الذي يستمد قوته من التمسك بثوابتها الإسلامية التي تنمي ثقافة الاعتزاز بالوطن وصدق الانتماء إليه.

وأكد "آل الشيخ" أن الواجب الشرعي الذي يجب أن نقوم به ليكون التاريخ شاهدًا لنا هو التصدي بخطابنا الدعوي والتوعوي والإرشادي لكل المنظمات والجماعات المتطرفة التي تتخذ من السياسة وسيلة للوصول لأهدافها التخريبية، مشيرا إلى أن عقد المواطنة من جملة العقود التي رعاها الإسلام، وإبرازه في هذا المؤتمر عمل مبارك.

ويشارك في المؤتمر 15 وزيرًا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية، ووفود من 75 دولة من أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء والكتاب والمفكرين، وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,785
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,405
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,095

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة