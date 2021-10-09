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ذوو المفقود "خليل عيد" يجددون المناشدة بالبحث عنه.. ومكافأة مالية لمن يعثر عليه

مصاب بألزهايمر وخرج ولم يعد منذ عام ونصف العام

جدد ذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" المناشدة بتكثيف البحث عنه بعد خروجه من منزله قبل عام ونصف العام بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئًا من وقتها حتى الآن، ورصدوا مكافاة مالية لمن يعثر عليه.

وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 84 عامًا خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض قبل عام ونصف العام، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيرًا إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد، لكنه خرج ظهرًا، ولم يعد للمنزل حتى الوقت الحالي.

وأضاف: "الجهات الأمنية واصلت البحث عنه، وعممت أوصافه، وبذلت جهودها للبحث عنه، ومازالت تبحث عنه"، مشيرًا إلى أنهم رصدوا مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على والده، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، مناشدين أي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0555922486.

مفقود الرياض

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ذوو المفقود "خليل عيد" يجددون المناشدة بالبحث عنه.. ومكافأة مالية لمن يعثر عليه
سبق

جدد ذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" المناشدة بتكثيف البحث عنه بعد خروجه من منزله قبل عام ونصف العام بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئًا من وقتها حتى الآن، ورصدوا مكافاة مالية لمن يعثر عليه.

وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 84 عامًا خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض قبل عام ونصف العام، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيرًا إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد، لكنه خرج ظهرًا، ولم يعد للمنزل حتى الوقت الحالي.

وأضاف: "الجهات الأمنية واصلت البحث عنه، وعممت أوصافه، وبذلت جهودها للبحث عنه، ومازالت تبحث عنه"، مشيرًا إلى أنهم رصدوا مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على والده، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، مناشدين أي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0555922486.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
11:52 PM

ذوو المفقود "خليل عيد" يجددون المناشدة بالبحث عنه.. ومكافأة مالية لمن يعثر عليه

مصاب بألزهايمر وخرج ولم يعد منذ عام ونصف العام

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
3
3,670

جدد ذوو المفقود المسن "خليل عيد عبدالعزيز بن عيد" المناشدة بتكثيف البحث عنه بعد خروجه من منزله قبل عام ونصف العام بأحد أحياء الرياض، ولا يعلمون عنه شيئًا من وقتها حتى الآن، ورصدوا مكافاة مالية لمن يعثر عليه.

وقال ابنه "بدر" إن والده المفقود البالغ من العمر 84 عامًا خرج من المنزل بحي الدخل المحدود بالرياض قبل عام ونصف العام، ولم يُعثر له على أثر، حيث تم البحث عنه بعدها في جميع المراكز والمستشفيات بالرياض، مشيرًا إلى أن والده مصاب بألزهايمر، وخرج صباح اليوم نفسه الذي فُقد فيه وعاد، لكنه خرج ظهرًا، ولم يعد للمنزل حتى الوقت الحالي.

وأضاف: "الجهات الأمنية واصلت البحث عنه، وعممت أوصافه، وبذلت جهودها للبحث عنه، ومازالت تبحث عنه"، مشيرًا إلى أنهم رصدوا مكافأة مالية لمن يُسهم في العثور على والده، أو يُقدم معلومة تُفيد في العثور عليه، مناشدين أي شخص يعرف أي معلومة عنه مراجعة أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالرقم 0555922486.

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