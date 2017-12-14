"صحة عسير": لجنة استشارية مختصة ستحقق في شكوى والدة "بسام"

الأم: بكاء ودماء وصديد كشفت إهمال المستشفى.. وأريد حق ابني

أعلنت "صحة عسير" صدور توجيه بتشكيل لجنة استشارية مختصة للتحقيق في شكوى مقدمة من والدة الطفل بسام سالم القحطاني (4 سنوات) ضد مستشفى بأبها اتهمته بالتسبب في مضاعفات خطيرة لابنها؛ جراء التعامل مع حالته بطريقة خاطئة إثر تعرضه لكسر وجروح بالساق بسبب حادث سير بتاريخ 3/ 3/ 1441هـ.

وقال المتحدث باسم "صحة عسير" عبدالعزيز بن يحيى آل شايع لـ"سبق": سيتم استكمال ما يلزم نظاماً على ضوء ما تقرره اللجنة الطبية المشكّلة بهذا الخصوص.

من جهتها، قالت "أم بسام" عن إصالة ابنها: الحادث أسفر عن جرح وكسر مضاعف في الساق، ثم ذهب به والده إلى مستوصف خاص، فلم يستطع معالجته، وتم نقله إلى المستشفى المعني.

وأضافت: قاموا بتجبيره وتجبيس الساق مباشرة في الطوارئ دون معالجة الجرح، ثم بعد أسبوع تم تحويل الطفل إلى عيادة العظام، وأجريت أشعة للعظم دون الجرح، ثم بعد شهر انتابت ابني حالة من البكاء الشديد وحكة من شدة الألم.

وأردفت الأم: لم نكن نعلم السبب وراء ذلك، وقلنا إن الأمر طبيعي إلا أن الحالة تفاقمت وازداد بكاء ابني الذي حرم من النوم؛ بسبب ما يعانيه من ألم، وفجأة شاهدت الدم والصديد يخرج من الجبس، فتوجهنا به إلى الطوارئ ليتم تحولنا إلى الإصابات، وتم استدعاء الاستشاري وأزيل الجبس، وكانت المفاجأة حدوث التهاب للجرح وامتداده وتعفنه وإصابته بالتهاب نسيج خلوي أدى إلى تجمع قيحي تحت الجلد.

وطالبت الأم بالحصول على حق ابنها وعلاجه في مستشفى متقدم ومحاسبة المتسبب فيما تعرض له من مضاعفات.