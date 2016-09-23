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للمرة الـ 28 في تاريخه .. الهلال السوداني يتوج بلقب الدوري

"آل الشيخ" هنأ الفريق بالإنجاز الكبير

حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم لقب الدوري السوداني للمرة الـ28 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الأمل عطبرة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للمسابقة، الأربعاء.


واستطاع الهلال أن يحسم لقب الدوري السوداني قبل جولتين من نهايته، بعد وصوله إلى النقطة الـ73 وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، المريخ.
سجل هدف الفوز لنادي الهلال على فريق أمل عطبرة، اللاعب نصر الدين الشغيل.

وقدم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السوداني التهنئة للفريق بمناسبة التتويج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": مبروك لإدارة نادي الهلال السوداني وجماهيره العريضة في السودان الحبيبة الفوز ببطولة الدوري بعد غيابها سنوات، الحمد لله تكللت جميع الجهود بالنجاح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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للمرة الـ 28 في تاريخه .. الهلال السوداني يتوج بلقب الدوري
سبق

حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم لقب الدوري السوداني للمرة الـ28 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الأمل عطبرة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للمسابقة، الأربعاء.


واستطاع الهلال أن يحسم لقب الدوري السوداني قبل جولتين من نهايته، بعد وصوله إلى النقطة الـ73 وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، المريخ.
سجل هدف الفوز لنادي الهلال على فريق أمل عطبرة، اللاعب نصر الدين الشغيل.

وقدم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السوداني التهنئة للفريق بمناسبة التتويج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": مبروك لإدارة نادي الهلال السوداني وجماهيره العريضة في السودان الحبيبة الفوز ببطولة الدوري بعد غيابها سنوات، الحمد لله تكللت جميع الجهود بالنجاح.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:12 AM

للمرة الـ 28 في تاريخه .. الهلال السوداني يتوج بلقب الدوري

"آل الشيخ" هنأ الفريق بالإنجاز الكبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم لقب الدوري السوداني للمرة الـ28 في تاريخه، بعد فوزه على فريق الأمل عطبرة بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للمسابقة، الأربعاء.


واستطاع الهلال أن يحسم لقب الدوري السوداني قبل جولتين من نهايته، بعد وصوله إلى النقطة الـ73 وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، المريخ.
سجل هدف الفوز لنادي الهلال على فريق أمل عطبرة، اللاعب نصر الدين الشغيل.

وقدم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي السوداني التهنئة للفريق بمناسبة التتويج، حيث كتب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": مبروك لإدارة نادي الهلال السوداني وجماهيره العريضة في السودان الحبيبة الفوز ببطولة الدوري بعد غيابها سنوات، الحمد لله تكللت جميع الجهود بالنجاح.

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