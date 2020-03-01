النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير الشرقية": جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني سجلتها مختلف الميادين

رعى احتفال اليوم العالمي

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم؛ احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وأشاد أمير الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار، مؤكداً على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

أمير الشرقية فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير الشرقية": جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني سجلتها مختلف الميادين
سبق

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم؛ احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وأشاد أمير الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار، مؤكداً على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
06:46 PM

"أمير الشرقية": جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني سجلتها مختلف الميادين

رعى احتفال اليوم العالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
612

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم؛ احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وأشاد أمير الشرقية بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني، والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما أرخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين، ووقايتهم من الأخطار، مؤكداً على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنياً لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,048

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة