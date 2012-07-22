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"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا

طالبت بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1162 حالة مؤكدة وتعافي 1386 حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا
سبق

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1162 حالة مؤكدة وتعافي 1386 حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:53 PM

"الصحة" تحث الجميع على ضرورة تطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار كورونا

طالبت بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
858

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1162 حالة مؤكدة وتعافي 1386 حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10666 حالة منها 1362 حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (514446) حالة وعدد حالات التعافي (495650) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8130) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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