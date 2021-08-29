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في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "الموارد البشرية" تستعرض نسبة مَن بادروا لأخذ اللقاح بالقطاعَيْن العام والخاص

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر، تطبيق الاحترازات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعَيْن العام والخاص.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "الموارد البشرية" تستعرض نسبة مَن بادروا لأخذ اللقاح بالقطاعَيْن العام والخاص
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر، تطبيق الاحترازات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعَيْن العام والخاص.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
12:02 AM

في مؤتمر مستجدات "كورونا" اليوم.. "الموارد البشرية" تستعرض نسبة مَن بادروا لأخذ اللقاح بالقطاعَيْن العام والخاص

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
4,021

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر، تطبيق الاحترازات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل في منشآت القطاع الخاص، ونسبة من بادروا لأخذ اللقاح في كل من القطاعَيْن العام والخاص.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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