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اعتبارًا من الغد.. الدخول لمعرض الرياض للسيارات مجانًا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن الدخول إلى معرض الرياض للسيارات، بات مجانًا لكل الزوار اعتبارًا من يوم الغد السبت.

وغرد "آل الشيخ" في حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "اعتبارًا من الغد، قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار.. حياكم كلكم في الجنادرية".

ويحتضن المعرض عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة؛ منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل "سيارة 2030".

وكان المعرض قد فتح أبوابه للزوار يوم أمس الخميس 21 نوفمبر، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتبارًا من الغد.. الدخول لمعرض الرياض للسيارات مجانًا
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن الدخول إلى معرض الرياض للسيارات، بات مجانًا لكل الزوار اعتبارًا من يوم الغد السبت.

وغرد "آل الشيخ" في حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "اعتبارًا من الغد، قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار.. حياكم كلكم في الجنادرية".

ويحتضن المعرض عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة؛ منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل "سيارة 2030".

وكان المعرض قد فتح أبوابه للزوار يوم أمس الخميس 21 نوفمبر، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
06:17 PM

اعتبارًا من الغد.. الدخول لمعرض الرياض للسيارات مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,200

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أن الدخول إلى معرض الرياض للسيارات، بات مجانًا لكل الزوار اعتبارًا من يوم الغد السبت.

وغرد "آل الشيخ" في حسابه الرسمي على "تويتر" قائلًا: "اعتبارًا من الغد، قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار.. حياكم كلكم في الجنادرية".

ويحتضن المعرض عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة؛ منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل "سيارة 2030".

وكان المعرض قد فتح أبوابه للزوار يوم أمس الخميس 21 نوفمبر، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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