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نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

جرى بحث العلاقات الثنائية والتشديد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس الأحد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتشديد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كل الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بوساطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة حفظها الله للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.

نائب وزير الدفاع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران
سبق

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس الأحد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتشديد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كل الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بوساطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة حفظها الله للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:49 PM

نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

جرى بحث العلاقات الثنائية والتشديد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس الأحد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتشديد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كل الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بوساطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة حفظها الله للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.

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