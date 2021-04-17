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شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف

توقعات بتواصل هطولها خلال الساعات المقبلة.. والمدني يتأهب

عدسة - ماجد عسيري : يشهد شمال وشرق الطائف الآن هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال الساعات المقبلة، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، حيث هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لهذه الحالة وشوهدت مركباتهم متمركزة في عدد من المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية، وسط تجديد الجهات المعنية تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وقت هطول الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف
سبق

عدسة - ماجد عسيري : يشهد شمال وشرق الطائف الآن هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال الساعات المقبلة، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، حيث هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لهذه الحالة وشوهدت مركباتهم متمركزة في عدد من المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية، وسط تجديد الجهات المعنية تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وقت هطول الأمطار.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
04:40 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
06:18 PM

شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف

توقعات بتواصل هطولها خلال الساعات المقبلة.. والمدني يتأهب

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
0
2,110

عدسة - ماجد عسيري : يشهد شمال وشرق الطائف الآن هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال الساعات المقبلة، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، حيث هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لهذه الحالة وشوهدت مركباتهم متمركزة في عدد من المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية، وسط تجديد الجهات المعنية تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وقت هطول الأمطار.

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