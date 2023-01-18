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ركاب يغادرون طائرة بعد اشتعال النيران في محركها بروسيا

عقب استعدادهم للإقلاع والقائد قام بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي

اضطرّ ركاب طائرة كان من المقرر أن تقوم برحلة من سيبيريا إلى فيتنام في مدينة (نوفوسيبيرسك)، إلى مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب اشتعال النيران في محركها قبل الإقلاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وكان الركاب الروس، وعددهم 200، قد جلسوا في مقاعدهم استعدادًا للإقلاع عندما اشتعلت النيران فجأة في محرك بالطائرة عند تشغيلها.

وقام قائد الطائرة بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي، وغادر الركاب والطاقم الطائرة، ولم يصب أحد بأذى، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران أو طراز الطائرة.

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ركاب يغادرون طائرة بعد اشتعال النيران في محركها بروسيا
سبق

اضطرّ ركاب طائرة كان من المقرر أن تقوم برحلة من سيبيريا إلى فيتنام في مدينة (نوفوسيبيرسك)، إلى مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب اشتعال النيران في محركها قبل الإقلاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وكان الركاب الروس، وعددهم 200، قد جلسوا في مقاعدهم استعدادًا للإقلاع عندما اشتعلت النيران فجأة في محرك بالطائرة عند تشغيلها.

وقام قائد الطائرة بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي، وغادر الركاب والطاقم الطائرة، ولم يصب أحد بأذى، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران أو طراز الطائرة.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:43 AM

ركاب يغادرون طائرة بعد اشتعال النيران في محركها بروسيا

عقب استعدادهم للإقلاع والقائد قام بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اضطرّ ركاب طائرة كان من المقرر أن تقوم برحلة من سيبيريا إلى فيتنام في مدينة (نوفوسيبيرسك)، إلى مغادرة الطائرة قبل إقلاعها بسبب اشتعال النيران في محركها قبل الإقلاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وكان الركاب الروس، وعددهم 200، قد جلسوا في مقاعدهم استعدادًا للإقلاع عندما اشتعلت النيران فجأة في محرك بالطائرة عند تشغيلها.

وقام قائد الطائرة بتفعيل نظام الإطفاء التلقائي، وغادر الركاب والطاقم الطائرة، ولم يصب أحد بأذى، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولم يتم الكشف عن اسم شركة الطيران أو طراز الطائرة.

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