ضَبْط فني صيانة مكيفات وشقيقته امتهنا "الطبابة" بمنزل شعبي بـ"خنساء مكة"

مصادر "سبق": مصادرة أكثر من 200 منتج أدوية وأدوات طبية مجهولة المصدر

ضبطت لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بأمانة العاصمة المقدسة، بمشاركة قوة من الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مقيمًا من الجنسية الباكستانية؛ امتهن الطبابة بمساعدة شقيقته، وحوَّلا منزلاً شعبيًّا إلى عيادة طبية مخالفة غير مرخصة لاستقبال مرضى من مخالفي أنظمة الإقامة بأسعار زهيدة بحي الخنساء.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر لـ"سبق" أنه وردت معلومات أولية بوجود مقيم من الجنسية الباكستانية، يعمل في محل صيانة مكيفات، امتهن الطبابة بمساعدة شقيقته، وحوَّلا منزلاً شعبيًّا بحي الخنساء بمكة المكرمة إلى عيادة طبية بدون تراخيص رسمية. وبعد جمع المعلومات، والتأكد من صحتها، وجَّه مدير علم صحة البيئة الدكتور بشير مصطفى أبو نجم، بمتابعة من رئيس اللجنة فهد عسيري، بضبط المخالفين.

وأضافت المصادر: وبعد جمع المعلومات عملت لجنة حكيم الأعشاب كمينًا مُحكمًا، وتم ضبط عيادة طبية غير مرخصة، يديرها مقيم من الجنسية الباكستانية بمساعدة شقيقته لعلاج مخالفي أنظمة الإقامة بأسعار زهيدة، كما تم ضبط أكثر من 200 منتج أدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى محاليل وأدوات طبية مستخدمة وجديدة.