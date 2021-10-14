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عسير .."التدريب التقني" و"التعليم" يعقدان لقاءً تنسيقيًا لبحث التعاون المشترك

تضمن عرضًا مرئيًا عن التدريب المهنى بالمنطقة ومبادرة "المتطوع التقني"

عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لقاءً تنسيقيًا بين الإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والتي تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للتكامل بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

ورحب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري والوفد المرافق له، حيث تم تقديم عرض مرئي عن التدريب التقني بالمنطقة , ثم عرض خاص عن احدى مبادرات الإدارة (المتطوع التقني) ثم استعراض لمسودة الشراكة بين الإدارتين, حيث تبادل الطرفان الجهود المبذولة لعملية التكامل بين الإدارتين وأهمية تفعيل الشراكة لخدمة أبناء وبنات منطقة عسير في المجال التقني والمهني والتعليمي.

وأوضح مدير عام التدريب التقني بعسير الدكتور سليمان الحفظي أن الجهات التعليمية في المنطقة بدأت في الفترة الماضية في العمل التشاركي والتكاملي بهدف الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة , فالتعليم الجامعي والتقني والعام جميعها تقدم خدماتها لأبناء وبنات المنطقة وهذا التكامل يختصر الكثير من الجهد والعمل بين تلك الجهات لمصلحة المستفيدين وهم أبناء المنطقة.

فيما أثنى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على اللقاء التنسيقي بين التعليم العام والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، موضحًا أهمية الخروج بتوصيات مهمة تصب في مصلحة الجميع لخدمة أبناء وبنات الوطن، وبيّن تم تشكيل فرق عمل هناك لجان مشتركة بين الجهتين للبدء في تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء الذي شهد عددًا من المداخلات بين الطرفين التي ناقشت بعض النقاط التي تهم هذا اللقاء وأهمية التنسيق بين الإدارتين، اتفق الجميع على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية بالمنطقة.

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عسير .."التدريب التقني" و"التعليم" يعقدان لقاءً تنسيقيًا لبحث التعاون المشترك
سبق

عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لقاءً تنسيقيًا بين الإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والتي تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للتكامل بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

ورحب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري والوفد المرافق له، حيث تم تقديم عرض مرئي عن التدريب التقني بالمنطقة , ثم عرض خاص عن احدى مبادرات الإدارة (المتطوع التقني) ثم استعراض لمسودة الشراكة بين الإدارتين, حيث تبادل الطرفان الجهود المبذولة لعملية التكامل بين الإدارتين وأهمية تفعيل الشراكة لخدمة أبناء وبنات منطقة عسير في المجال التقني والمهني والتعليمي.

وأوضح مدير عام التدريب التقني بعسير الدكتور سليمان الحفظي أن الجهات التعليمية في المنطقة بدأت في الفترة الماضية في العمل التشاركي والتكاملي بهدف الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة , فالتعليم الجامعي والتقني والعام جميعها تقدم خدماتها لأبناء وبنات المنطقة وهذا التكامل يختصر الكثير من الجهد والعمل بين تلك الجهات لمصلحة المستفيدين وهم أبناء المنطقة.

فيما أثنى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على اللقاء التنسيقي بين التعليم العام والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، موضحًا أهمية الخروج بتوصيات مهمة تصب في مصلحة الجميع لخدمة أبناء وبنات الوطن، وبيّن تم تشكيل فرق عمل هناك لجان مشتركة بين الجهتين للبدء في تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء الذي شهد عددًا من المداخلات بين الطرفين التي ناقشت بعض النقاط التي تهم هذا اللقاء وأهمية التنسيق بين الإدارتين، اتفق الجميع على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية بالمنطقة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:40 PM

عسير .."التدريب التقني" و"التعليم" يعقدان لقاءً تنسيقيًا لبحث التعاون المشترك

تضمن عرضًا مرئيًا عن التدريب المهنى بالمنطقة ومبادرة "المتطوع التقني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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عقد بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لقاءً تنسيقيًا بين الإدارة العامة للتعليم والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والتي تأتي بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز للتكامل بين الجهات الحكومية بالمنطقة.

ورحب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بمدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري والوفد المرافق له، حيث تم تقديم عرض مرئي عن التدريب التقني بالمنطقة , ثم عرض خاص عن احدى مبادرات الإدارة (المتطوع التقني) ثم استعراض لمسودة الشراكة بين الإدارتين, حيث تبادل الطرفان الجهود المبذولة لعملية التكامل بين الإدارتين وأهمية تفعيل الشراكة لخدمة أبناء وبنات منطقة عسير في المجال التقني والمهني والتعليمي.

وأوضح مدير عام التدريب التقني بعسير الدكتور سليمان الحفظي أن الجهات التعليمية في المنطقة بدأت في الفترة الماضية في العمل التشاركي والتكاملي بهدف الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة , فالتعليم الجامعي والتقني والعام جميعها تقدم خدماتها لأبناء وبنات المنطقة وهذا التكامل يختصر الكثير من الجهد والعمل بين تلك الجهات لمصلحة المستفيدين وهم أبناء المنطقة.

فيما أثنى مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير على اللقاء التنسيقي بين التعليم العام والتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، موضحًا أهمية الخروج بتوصيات مهمة تصب في مصلحة الجميع لخدمة أبناء وبنات الوطن، وبيّن تم تشكيل فرق عمل هناك لجان مشتركة بين الجهتين للبدء في تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء الذي شهد عددًا من المداخلات بين الطرفين التي ناقشت بعض النقاط التي تهم هذا اللقاء وأهمية التنسيق بين الإدارتين، اتفق الجميع على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية بالمنطقة.

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