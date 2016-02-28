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عبر "الاتصال المرئي".. المديرية العامة تحتفل بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" غداً

العمرو: بفعاليات لتعزيز السلامة الوقائية ودورها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات

تحتفل المديرية العامة للدفاع المدني غداً بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

يشار إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

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عبر "الاتصال المرئي".. المديرية العامة تحتفل بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" غداً
سبق

تحتفل المديرية العامة للدفاع المدني غداً بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

يشار إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:27 PM

عبر "الاتصال المرئي".. المديرية العامة تحتفل بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" غداً

العمرو: بفعاليات لتعزيز السلامة الوقائية ودورها بالمحافظة على الأرواح والممتلكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفل المديرية العامة للدفاع المدني غداً بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني" تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي"، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأكد مدير الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي من أجل تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية.

يشار إلى أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو يوم عالمي تحتفل فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

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