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"صحة الطائف" تدرب أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات الطرفية

استمرت لمدة شهر.. لتوفير الجهد على المرضى وذويهم وتقديم خدمات مميزة

اختتمت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف أولى مبادرات تدريب القوى العاملة في أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الطرفية، على كيفية تشخيص وعلاج الحالات الشائعة التي تصيب الأطفال وطرق التعامل معها، والتي أقيمت بقسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمستشفى الأطفال بالطائف.

وأوضحت صحة الطائف أن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال في المستشفيات الطرفية بكفاءة وجودة عالية وتوفير الجهد على المرضى وذويهم وعدم تكبيدهم عناء السفر والتنقل لمستشفيات الطائف.

وأشارت إلى أن المبادرة استمرت شهراً كاملاً تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيق عملي لهذه الحالات من أجل زيادة كفاءة الأخصائيين في التعامل مع مثل هذه الحالات حيث بلغ عدد المتدربين 7 أخصائيين.

وتحرص إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف على عمل الدورات العلمية وورش العمل بشكل دوري للكوادر الوطنية لرفع كفاءة العاملين في مجال العلاج الطبيعي بالمحافظة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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"صحة الطائف" تدرب أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات الطرفية
سبق

اختتمت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف أولى مبادرات تدريب القوى العاملة في أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الطرفية، على كيفية تشخيص وعلاج الحالات الشائعة التي تصيب الأطفال وطرق التعامل معها، والتي أقيمت بقسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمستشفى الأطفال بالطائف.

وأوضحت صحة الطائف أن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال في المستشفيات الطرفية بكفاءة وجودة عالية وتوفير الجهد على المرضى وذويهم وعدم تكبيدهم عناء السفر والتنقل لمستشفيات الطائف.

وأشارت إلى أن المبادرة استمرت شهراً كاملاً تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيق عملي لهذه الحالات من أجل زيادة كفاءة الأخصائيين في التعامل مع مثل هذه الحالات حيث بلغ عدد المتدربين 7 أخصائيين.

وتحرص إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف على عمل الدورات العلمية وورش العمل بشكل دوري للكوادر الوطنية لرفع كفاءة العاملين في مجال العلاج الطبيعي بالمحافظة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:20 AM

"صحة الطائف" تدرب أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفيات الطرفية

استمرت لمدة شهر.. لتوفير الجهد على المرضى وذويهم وتقديم خدمات مميزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اختتمت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف أولى مبادرات تدريب القوى العاملة في أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات الطرفية، على كيفية تشخيص وعلاج الحالات الشائعة التي تصيب الأطفال وطرق التعامل معها، والتي أقيمت بقسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي بمستشفى الأطفال بالطائف.

وأوضحت صحة الطائف أن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال في المستشفيات الطرفية بكفاءة وجودة عالية وتوفير الجهد على المرضى وذويهم وعدم تكبيدهم عناء السفر والتنقل لمستشفيات الطائف.

وأشارت إلى أن المبادرة استمرت شهراً كاملاً تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وتطبيق عملي لهذه الحالات من أجل زيادة كفاءة الأخصائيين في التعامل مع مثل هذه الحالات حيث بلغ عدد المتدربين 7 أخصائيين.

وتحرص إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف على عمل الدورات العلمية وورش العمل بشكل دوري للكوادر الوطنية لرفع كفاءة العاملين في مجال العلاج الطبيعي بالمحافظة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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