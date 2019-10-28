2672 مستفيدًا من عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي بمستشفى الملك فهد بجازان

خلال عامين.. واكتشاف 71 حالة موجبة و120 أخرى للأورام الحميدة تم علاجها جراحيًّا

استقبلت عيادة الفحص المخصصة لحالات سرطان الثدي بمستشفى الملك فهد بجازان، منذ افتتاحها عام 1438هـ وحتى عام 1440هـ، 2672 مراجعًا.

وأوضح المشرف على العيادة استشاري الجراحة العامة والمناظير الدكتور عبدالرحمن عريشي، أنه بإجراء الفحوصات اللازمة، تم اكتشاف 71 حالة موجبة لسرطان الثدي بينها50 حالة أجري لها عمل جراحي أولًا ثم علاج كيماوي، بالإضافة إلى 21 حالة أُجري لها علاج كيماوي بدايةً ثم عمل جراحي.

وأضاف "عريشي" أن هناك 120 حالة موجبة للأورام الحميدة، تم علاجها جراحيًّا عن طريق عيادة اليوم الواحد، بالإضافة إلى 1656 حالة ليس لديهن شكوى، تم الكشف عليهن وثبت بالكشف والفحوصات أنه ليس لديهن مشاكل طبية في الثدي.

ولفت إلى أنه تم استقبال 615 حالة جاءت بشكوى طبية تم علاجهن تحفظيًّا بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ولديهن مواعيد متابعة في العيادة، و210 حالات لديهن تاريخ أسري تم عمل برنامج متابعة لهن للكشف ومواعيد للأشعة بالماموجرام.

يُذكر أن عيادة فحص سرطان الثدي يتم استقبال المرضى فيها دون الحاجة إلى الحصول على تحويل طبي، وهي متاحة للجميع بعد ظُهر كل يوم خميس من الساعة 1:00م إلى 3:00م.