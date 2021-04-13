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التحقيق مع 700 متهم وإيقاف 176 تورطوا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير

بينهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس والمالية والصحة والعدل والإعلام والإسكان

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها، من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه أسهِمْ بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

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التحقيق مع 700 متهم وإيقاف 176 تورطوا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير
سبق

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها، من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه أسهِمْ بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
02:29 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:17 PM

التحقيق مع 700 متهم وإيقاف 176 تورطوا في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير

بينهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس والمالية والصحة والعدل والإعلام والإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,712

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها، من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، هيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية؛ لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ولحماية المال العام والحفاظ عليه أسهِمْ بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa

الفاكس: 0114420057

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