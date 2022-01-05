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"رسال" توقِّع اتفاقية لدعم المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة

تهدف إلى توفير الحلول الآمنة للحجاج والمعتمرين القادمين من أكثر من 30 دولة

وقَّعت شركة رسال، الرائدة في حلول بطاقات الهدايا مسبقة الدفع والمكافآت الرقمية، اتفاقية تعاون مع المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة، وذلك بحضور القنصل العام البريطاني السيد سيف آشر، وعدد من الدبلوماسيين وممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى توفير الحلول الآمنة للحجاج والمعتمرين من الخارج من أكثر من 30 دولة بهدف تحسين تجربتهم، ورفع أعداد الحجاج والمعتمرين من هذه الدول تحقيقًا لبرنامج ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030م.

وبهذه المناسبة قال حاتم الكاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال، إنه في إطار تحقيق المسؤولية المجتمعية حرصت الشركة على دعم هذه المبادرة التي تتسق مع رؤيتها في توفير حلول رقمية مبتكرة للبطاقات الرقمية والمكافآت للحجاج والمعتمرين بطريقة سلسة، تعزز من تجربتهم في زيارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تحقيقها مستهدفات أحد أهم برامج رؤية 2030، وهو برنامج ضيوف الرحمن.

ومن جانبه، قال محسن تتلا، رئيس مجلس إدارة منظمة رعاية الحج والعمرة المؤسسة لهذه المبادرة: "نحن عملنا جاهدين على هذه المبادرة التي تلقت كل الدعم من وزارة الحج والعمرة. ونحن على يقين بأن هذه المبادرة ستسهم في ضمان سلامة الحاج والمعتمر، ورفع أعدادهم، وتوفير تجربة متكاملة وآمنة. ونشكر شركة رسال على حرصها لتوفير حلولها الرقمية لدعم هذه المبادرة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسال" توقِّع اتفاقية لدعم المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة
سبق

وقَّعت شركة رسال، الرائدة في حلول بطاقات الهدايا مسبقة الدفع والمكافآت الرقمية، اتفاقية تعاون مع المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة، وذلك بحضور القنصل العام البريطاني السيد سيف آشر، وعدد من الدبلوماسيين وممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى توفير الحلول الآمنة للحجاج والمعتمرين من الخارج من أكثر من 30 دولة بهدف تحسين تجربتهم، ورفع أعداد الحجاج والمعتمرين من هذه الدول تحقيقًا لبرنامج ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030م.

وبهذه المناسبة قال حاتم الكاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال، إنه في إطار تحقيق المسؤولية المجتمعية حرصت الشركة على دعم هذه المبادرة التي تتسق مع رؤيتها في توفير حلول رقمية مبتكرة للبطاقات الرقمية والمكافآت للحجاج والمعتمرين بطريقة سلسة، تعزز من تجربتهم في زيارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تحقيقها مستهدفات أحد أهم برامج رؤية 2030، وهو برنامج ضيوف الرحمن.

ومن جانبه، قال محسن تتلا، رئيس مجلس إدارة منظمة رعاية الحج والعمرة المؤسسة لهذه المبادرة: "نحن عملنا جاهدين على هذه المبادرة التي تلقت كل الدعم من وزارة الحج والعمرة. ونحن على يقين بأن هذه المبادرة ستسهم في ضمان سلامة الحاج والمعتمر، ورفع أعدادهم، وتوفير تجربة متكاملة وآمنة. ونشكر شركة رسال على حرصها لتوفير حلولها الرقمية لدعم هذه المبادرة".

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
10:26 PM
اخر تعديل
06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
01:29 AM

"رسال" توقِّع اتفاقية لدعم المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة

تهدف إلى توفير الحلول الآمنة للحجاج والمعتمرين القادمين من أكثر من 30 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقَّعت شركة رسال، الرائدة في حلول بطاقات الهدايا مسبقة الدفع والمكافآت الرقمية، اتفاقية تعاون مع المبادرة السعودية - البريطانية للسفر الآمن للحج والعمرة، وذلك بحضور القنصل العام البريطاني السيد سيف آشر، وعدد من الدبلوماسيين وممثلي عدد من الشركات المحلية والدولية.

وفي التفاصيل، تهدف المبادرة إلى توفير الحلول الآمنة للحجاج والمعتمرين من الخارج من أكثر من 30 دولة بهدف تحسين تجربتهم، ورفع أعداد الحجاج والمعتمرين من هذه الدول تحقيقًا لبرنامج ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030م.

وبهذه المناسبة قال حاتم الكاملي، الرئيس التنفيذي لشركة رسال، إنه في إطار تحقيق المسؤولية المجتمعية حرصت الشركة على دعم هذه المبادرة التي تتسق مع رؤيتها في توفير حلول رقمية مبتكرة للبطاقات الرقمية والمكافآت للحجاج والمعتمرين بطريقة سلسة، تعزز من تجربتهم في زيارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى تحقيقها مستهدفات أحد أهم برامج رؤية 2030، وهو برنامج ضيوف الرحمن.

ومن جانبه، قال محسن تتلا، رئيس مجلس إدارة منظمة رعاية الحج والعمرة المؤسسة لهذه المبادرة: "نحن عملنا جاهدين على هذه المبادرة التي تلقت كل الدعم من وزارة الحج والعمرة. ونحن على يقين بأن هذه المبادرة ستسهم في ضمان سلامة الحاج والمعتمر، ورفع أعدادهم، وتوفير تجربة متكاملة وآمنة. ونشكر شركة رسال على حرصها لتوفير حلولها الرقمية لدعم هذه المبادرة".

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