"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.
"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-16
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
03:40 PM
"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسجيل 354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383106 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 204 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373130 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6578 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3398 والحالات الحرجة 560 حالة.