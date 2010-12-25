"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".