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"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:56 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على الباحة تستمر إلى الساعة 8 مساءً

تشمل عدداً من المحافظات حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الثامنة مساءً، "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والمندق، والعقيق، وبني حسن، والقرى والأجزاء المجاورة لها".

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