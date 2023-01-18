قال مغرِّداً: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- خلال الـ"24" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح.
وأضاف: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"؛ المتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، غداً الأحد، على: الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية "ملابس شتوية متوسطة".. المدينة النبوية والشرقية ملابس "شتوية خفيفة"؛ باقي المناطق "ملابس ربيعية".
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- خلال الـ"24" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح.
وأضاف: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"؛ المتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، غداً الأحد، على: الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية "ملابس شتوية متوسطة".. المدينة النبوية والشرقية ملابس "شتوية خفيفة"؛ باقي المناطق "ملابس ربيعية".
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
12:39 PM
"الحصيني" يكشف خريطة أمطار الـ 24 ساعة المقبلة
قال مغرِّداً: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة بمناطق عدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -بإذن الله- خلال الـ"24" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت حتى يوم الأحد، أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والقصيم والشمالية والباحة وشمال الرياض والشرقية وجنوب المدينة وغرب الجوف مع رياح.
وأضاف: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم "باكر مدرسة"؛ المتوقع -بإذن الله- أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً، غداً الأحد، على: الشمالية والوسطى وشمال الشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية "ملابس شتوية متوسطة".. المدينة النبوية والشرقية ملابس "شتوية خفيفة"؛ باقي المناطق "ملابس ربيعية".