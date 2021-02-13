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أمانة جدة تغلق 298 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 8.824 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية

نفّذت أمانة محافظة جدة 8.824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري: تمت مضاعفة الفِرَق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8.824 جولة، وتم رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأضاف: الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتُواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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أمانة جدة تغلق 298 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة 8.824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري: تمت مضاعفة الفِرَق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8.824 جولة، وتم رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأضاف: الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتُواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات على الأجهزة الذكية.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
03:57 PM

أمانة جدة تغلق 298 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 8.824 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة 8.824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية؛ للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري: تمت مضاعفة الفِرَق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8.824 جولة، وتم رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأضاف: الجولات شملت متابعة المراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتُواصل الأمانة تكثيف حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار الفيروس؛ داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق "بلدي" للبلاغات على الأجهزة الذكية.

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