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"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549443 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538542 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8823 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 47 حالة.

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"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549443 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538542 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8823 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 47 حالة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
03:36 PM

"الصحة": تسجيل 31 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 37 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,971

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549443 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 37 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538542 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8823 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 47 حالة.

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142 مليون ..

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