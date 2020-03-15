شاهد .. أطفال الأحواز يطلقون حملة خليك بالبيت للتصدي لكورونا بعد فشل نظام الملالي

عقب فشل نظام طهران في السيطرة على الفيروس وارتفاع معدلات الوفيات لـ 611

بعد الفشل الذريع للنظام الإيراني في السيطرة على فيروس كورونا واستنجاده بالمجتمع الدولي بطلب المساعدة، أطلق أطفال من الأحواز العربية المحتلة بإيران حملة "خليك في البيت" لمكافحة فيروس كورونا، شارك فيها عشرات الأطفال عبر مقاطع فيديو تحذيرية وإرشادية بعبارات وبراءة الطفولة.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، إحصائية رسمية جديدة بعدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 12729 إصابة في جميع أرجاء البلاد، فيما تم تسجيل 97 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 611.

فيما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال عربي" على تويتر نقلاً عن مصادر إيرانية، أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في إيران وصل إلى نحو 1950 شخصًا.

يُشار إلى أن مدينة الأحواز المحتلة تشهد احتجاجات واسعة ومظاهرات مطالبة بالحرية وفك الارتباط الخانق عن الدولة الإيرانية الفارسية المحتلة لها منذ أكثر من 80 سنة والتي همّشت وضيّعت قضيتها ونسيها المسلمون عامة والعرب خاصة وهي دولة وقعت تحت الاحتلال المجوسي كما وقعت كشمير تحت الاحتلال الهندوسي منذ أكثر من 60 سنة.

يُذكر أن الأحواز الدولة العربية التي ابتلعتها إيران، وتطلق عليها «خوزستان»، في محاولة لطمس هويتها العربية، بعد أن كانت تسمى «عربستان» باللغة الفارسية، ثم قلبت الحاء هاءً، فأصبحت أهوازًا بدلاً من أحواز، ضمن سلسلة من محاولات طمس معالمها العربية، أعقبها منع اللغة العربية فيها، والتضييق على أهلها حتى في ملابسهم العربية.