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شرطة الرياض تقبض على عصابة الثلاثة.. اقتحموا منازل وسرقوا مقتنياتها

أقرّوا بارتكاب 11 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها

قبضت شرطة الرياض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.

وقال: إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تقبض على عصابة الثلاثة.. اقتحموا منازل وسرقوا مقتنياتها
سبق

قبضت شرطة الرياض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.

وقال: إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
03:37 PM

شرطة الرياض تقبض على عصابة الثلاثة.. اقتحموا منازل وسرقوا مقتنياتها

أقرّوا بارتكاب 11 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قبضت شرطة الرياض على ثلاثة أشخاص قاموا باقتحام المنازل وسرقة مقتنياتها.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل عبر كسر الأقفال الخارجية وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات منها.

وقال: إنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (11) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي قيدت بلاغاتها لدى مراكز الشرط بمدينة الرياض، وجاوزت قيمة المجوهرات والمبالغ المسروقة 1.300.000 ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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