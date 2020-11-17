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"فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة كأس العالم للأندية في فبراير 2021، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأندية أبطال القارات.

ستُقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى الفيروس بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى، بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: ستُقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 فبراير 2021 في قطر، وسيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة كأس العالم للأندية في فبراير 2021، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأندية أبطال القارات.

ستُقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى الفيروس بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى، بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: ستُقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 فبراير 2021 في قطر، وسيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:12 PM

"فيفا" يحدد .. فبراير المقبل موعدًا لكأس العالم للأندية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إقامة كأس العالم للأندية في فبراير 2021، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأندية أبطال القارات.

ستُقام بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم المؤجلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين 1 و11 فبراير 2021 في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء.

وألقى الفيروس بظلاله على روزنامة الرياضة العالمية، فتأجلت بطولات كبرى مثل الألعاب الأولمبية في طوكيو وكأس أوروبا في كرة القدم حتى الصيف المقبل، فيما ألغيت مسابقات أخرى.

وكان مونديال الأندية الذي يجمع بين أبطال المسابقات القارية الأولى، بالإضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة، من المقرر إقامته في قطر في ديسمبر 2020.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: ستُقام كأس العالم للأندية 2020 بين 1 و11 فبراير 2021 في قطر، وسيوفر فيفا والدولة المضيفة الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع المعنيين.

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