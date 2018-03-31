رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصدر قرارات جديدة.. تعرف عليها

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، وذلك بعد صدور القرار الاستثنائي بفتح المدرجات للجماهير الحاصلة على لقاح فايروس كورونا لحضور مباراة المنتخب السعودي، والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء أمام شقيقه المنتخب الفلسطيني، وفتح المدرجات للجماهير المحصنة باللقاح اعتباراً من الخامس من شوال للعام الحالي.

كما ثمّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الجهود المبذولة من جانب وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والتي أثمرت عن صدور هذا القرار.

وهنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة الرابطة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد صدارته المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بعد تغلبه على منتخب فلسطين الشقيق.

جرى ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة الذي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض، برئاسة عبد العزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة، وحضور المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي، وممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، وممثلي أندية دوري المحترفين.

وتضمن الاجتماع عرض خطة العمل على إستراتيجية وحوكمة الرابطة لاعتمادها لاحقاً، كما تم اعتماد اللائحة التجارية، واعتماد كراسة الحقوق التجارية، واطلع المجلس على تقرير عن الأنشطة التي أقامتها الرابطة منذ الاجتماع السابق.