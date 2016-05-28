شرطة الرياض تطيح بمواطن سرق مركبة بداخلها طفل عمره 8 أعوام

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية المختصة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر لسرقته مركبة أثناء وقوفها في وضع التشغيل بأحد أحياء مدينة الرياض، وداخلها طفل (8 أعوام)، تم إنزاله بالقرب من موقع السرقة دون تعرُّضه للأذى.



وقد تم استرداد المركبة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.