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"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

معايير جديدة لصالات المطارات لما بعد كورونا.. تعرف عليها

تتضمن حلولاً ذكية قائمة على مبدأ التباعد المكاني وعمل تحسينات إضافية

كشفت شركة "كولينسون" العالمية والمتخصصة في تجارب السفر وبرامج الولاء عن معايير الصحة والسلامة في صالات المطارات والمسافرين من دون تلامس، وتشمل حلاً رقمياً جديداً لطلب الأطعمة والمشروبات القائم على مبدأ التباعد المكاني، وعمل تحسينات رقمية إضافية؛ لإتاحة قدر أكبر من خصائص الدخول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير تجارب السفر في "كولينسون" آندي بيسانت أن فيروس كورونا أحدث تغيراً حاسماً في مشهد احتياجات وتوقعات المسافرين خلال السفر، مشيراً إلى ضرورة الحرص على تسخير وتكريس كل الخبرات الاستثنائية في قطاع السفر من أجل الحلول التي تؤدي إلى الرفاهية والراحة في المطارات.

ولفت إلى المعايير العالمية للصحة والسلامة في صالات المطارات تتضمن توفير معدات الحماية الشخصية والتدريب المتزايد للموظفين، ووضع ملصقات لتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في الصالات، وعمل تقييم جديد لمخطط توزيع الأثاث من أجل الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم، وتحويل أنظمة تنقية الهواء إلى وضعية الهواء الخارجي بنسبة 100٪ حيثما أمكن، وإزالة وسائل الإعلام المطبوعة واستبدالها بالوسائل الرقمية حيثما أمكن.

وخلص أندي بيسانت إلى أنه سيتم طرح حلاً من شأنه أن يتيح لصالات المطارات تقديم الأطعمة والمشروبات باستخدام التقنية الرقمية للمسافرين عن طريق استخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، منوهاً بجهود استئناف رحلات السفر الآمن حول العالم بهدف الاستفادة من المكاسب القيّمة التي ينطوي عليها قطاع السفر.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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معايير جديدة لصالات المطارات لما بعد كورونا.. تعرف عليها
سبق

كشفت شركة "كولينسون" العالمية والمتخصصة في تجارب السفر وبرامج الولاء عن معايير الصحة والسلامة في صالات المطارات والمسافرين من دون تلامس، وتشمل حلاً رقمياً جديداً لطلب الأطعمة والمشروبات القائم على مبدأ التباعد المكاني، وعمل تحسينات رقمية إضافية؛ لإتاحة قدر أكبر من خصائص الدخول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير تجارب السفر في "كولينسون" آندي بيسانت أن فيروس كورونا أحدث تغيراً حاسماً في مشهد احتياجات وتوقعات المسافرين خلال السفر، مشيراً إلى ضرورة الحرص على تسخير وتكريس كل الخبرات الاستثنائية في قطاع السفر من أجل الحلول التي تؤدي إلى الرفاهية والراحة في المطارات.

ولفت إلى المعايير العالمية للصحة والسلامة في صالات المطارات تتضمن توفير معدات الحماية الشخصية والتدريب المتزايد للموظفين، ووضع ملصقات لتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في الصالات، وعمل تقييم جديد لمخطط توزيع الأثاث من أجل الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم، وتحويل أنظمة تنقية الهواء إلى وضعية الهواء الخارجي بنسبة 100٪ حيثما أمكن، وإزالة وسائل الإعلام المطبوعة واستبدالها بالوسائل الرقمية حيثما أمكن.

وخلص أندي بيسانت إلى أنه سيتم طرح حلاً من شأنه أن يتيح لصالات المطارات تقديم الأطعمة والمشروبات باستخدام التقنية الرقمية للمسافرين عن طريق استخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، منوهاً بجهود استئناف رحلات السفر الآمن حول العالم بهدف الاستفادة من المكاسب القيّمة التي ينطوي عليها قطاع السفر.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
05:08 PM

معايير جديدة لصالات المطارات لما بعد كورونا.. تعرف عليها

تتضمن حلولاً ذكية قائمة على مبدأ التباعد المكاني وعمل تحسينات إضافية

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خالد خليل - الرياض
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كشفت شركة "كولينسون" العالمية والمتخصصة في تجارب السفر وبرامج الولاء عن معايير الصحة والسلامة في صالات المطارات والمسافرين من دون تلامس، وتشمل حلاً رقمياً جديداً لطلب الأطعمة والمشروبات القائم على مبدأ التباعد المكاني، وعمل تحسينات رقمية إضافية؛ لإتاحة قدر أكبر من خصائص الدخول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مدير تجارب السفر في "كولينسون" آندي بيسانت أن فيروس كورونا أحدث تغيراً حاسماً في مشهد احتياجات وتوقعات المسافرين خلال السفر، مشيراً إلى ضرورة الحرص على تسخير وتكريس كل الخبرات الاستثنائية في قطاع السفر من أجل الحلول التي تؤدي إلى الرفاهية والراحة في المطارات.

ولفت إلى المعايير العالمية للصحة والسلامة في صالات المطارات تتضمن توفير معدات الحماية الشخصية والتدريب المتزايد للموظفين، ووضع ملصقات لتحديد مسافات التباعد الاجتماعي في الصالات، وعمل تقييم جديد لمخطط توزيع الأثاث من أجل الالتزام بتوجيهات التباعد الاجتماعي، وتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم، وتحويل أنظمة تنقية الهواء إلى وضعية الهواء الخارجي بنسبة 100٪ حيثما أمكن، وإزالة وسائل الإعلام المطبوعة واستبدالها بالوسائل الرقمية حيثما أمكن.

وخلص أندي بيسانت إلى أنه سيتم طرح حلاً من شأنه أن يتيح لصالات المطارات تقديم الأطعمة والمشروبات باستخدام التقنية الرقمية للمسافرين عن طريق استخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية، منوهاً بجهود استئناف رحلات السفر الآمن حول العالم بهدف الاستفادة من المكاسب القيّمة التي ينطوي عليها قطاع السفر.

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