أصدر قراره اليوم.. اتحاد القدم يلغي شرط "المسحة الثانية"

للمصابين الرياضيين بفيروس كورونا

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء شرط المسحة الثانية للتثبت من حالة المصابين الرياضيين بفيروس كورونا؛ حيث خاطب الأندية كافة، الأحد، حول تحديث مدة عزل الحالات الإيجابية، والاكتفاء بـ10 أيام حال عدم ظهور أعراض.

وجاء في بيان تم إرساله لأندية دوري كأس محمد بن سلمان، ودوري الأولى، والثانية: «بشأن اتباع الإجراءات الصحية الاحترازية الملزمة خلال جائحة كورونا وضرورة التقيُّد بها، ووفقًا لما تم التوصل إليه من تحديث لمدة عزل الحالات الإيجابية بدون ظهور أعراض للرياضيين في منافسات كرة القدم السعودية بين المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» وغرفة التحكم بجائحة كورونا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه يكتفى بفترة 10 أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة لمسحة أخرى بانتهائها».

وأضاف: «مع التشديد على الالتزام بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالبروتوكولات الصحية الوطنية، وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم».