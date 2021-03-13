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رسميًّا.. البريطاني "نيستور" مدربًا للتعاون حتى نهاية الموسم

خَلَفًا للفرنسي "كارتيرون"

أعلنت إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "وقّعت إدارة النادي رسميًّا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا) لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسَبَق أن قاد نيستور فريقيْ سبارتاك ترنافا، للفوز بلقب الدوري السلوفاكي موسم 2017- 18، وحصد جائزة أفضل مدير فني في الموسم، كما تولى تدريب سسكا صوفيا البلغاري، وشتورم جراتس النمساوي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًّا.. البريطاني "نيستور" مدربًا للتعاون حتى نهاية الموسم
سبق

أعلنت إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "وقّعت إدارة النادي رسميًّا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا) لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسَبَق أن قاد نيستور فريقيْ سبارتاك ترنافا، للفوز بلقب الدوري السلوفاكي موسم 2017- 18، وحصد جائزة أفضل مدير فني في الموسم، كما تولى تدريب سسكا صوفيا البلغاري، وشتورم جراتس النمساوي.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
04:22 PM

رسميًّا.. البريطاني "نيستور" مدربًا للتعاون حتى نهاية الموسم

خَلَفًا للفرنسي "كارتيرون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "وقّعت إدارة النادي رسميًّا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو (38 عامًا) لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وسَبَق أن قاد نيستور فريقيْ سبارتاك ترنافا، للفوز بلقب الدوري السلوفاكي موسم 2017- 18، وحصد جائزة أفضل مدير فني في الموسم، كما تولى تدريب سسكا صوفيا البلغاري، وشتورم جراتس النمساوي.

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