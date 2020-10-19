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الجهات الأمنية بتبوك تقبض على شاب متهور حاول دهس عدة فتيات

تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

‫تمكنت الجهات الأمنية في تبوك مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قاد مركبته في تهور وحاول دهس فتيات كُن قد قطعن الطريق مشاة، وبعد العبور وقبل الوصول للرصيف الآخر حاول الشاب ترويعهن بسيارته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه شاب يقود مركبة من نوع هونداي سوناتا وقام بالتهور ومحاولة دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق.

وعلمت (سبق) من مصادرها أنه تم القبض على الشاب بجهود أمنية من البحث الجنائي في شرطة منطقة تبوك ومرور منطقة تبوك وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

تبوك الجهات الأمنية البحث الجنائي الهيئة المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بتبوك تقبض على شاب متهور حاول دهس عدة فتيات
سبق

‫تمكنت الجهات الأمنية في تبوك مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قاد مركبته في تهور وحاول دهس فتيات كُن قد قطعن الطريق مشاة، وبعد العبور وقبل الوصول للرصيف الآخر حاول الشاب ترويعهن بسيارته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه شاب يقود مركبة من نوع هونداي سوناتا وقام بالتهور ومحاولة دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق.

وعلمت (سبق) من مصادرها أنه تم القبض على الشاب بجهود أمنية من البحث الجنائي في شرطة منطقة تبوك ومرور منطقة تبوك وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:34 AM

الجهات الأمنية بتبوك تقبض على شاب متهور حاول دهس عدة فتيات

تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

A A A
نواف الغضوري - تبوك
7
7,788

‫تمكنت الجهات الأمنية في تبوك مساء أمس الجمعة من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني قاد مركبته في تهور وحاول دهس فتيات كُن قد قطعن الطريق مشاة، وبعد العبور وقبل الوصول للرصيف الآخر حاول الشاب ترويعهن بسيارته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه شاب يقود مركبة من نوع هونداي سوناتا وقام بالتهور ومحاولة دهس فتيات أثناء عبورهن للطريق.

وعلمت (سبق) من مصادرها أنه تم القبض على الشاب بجهود أمنية من البحث الجنائي في شرطة منطقة تبوك ومرور منطقة تبوك وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

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