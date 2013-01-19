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كأس الملك: الجيل  يفجر المفاجأة ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من فم الحزم

حجز فريق الجيل الأول لكرة القدم أحد فرق دوري الدرجة الأولى مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس الملك، إثر تغلبه على ضيفه نادي الحزم بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي البكيرية بمدينة البكيرية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يدين الجيل بالفضل للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة 52 بعد متابعته لكرة مرتدة من القائم الأيمن لمرمى عبدالرحمن دغريري .

وسيقابل الجيل في دور الـ16 فريق أبها الذي بدوره تغلب على فريق البكيرية بأربعة أهداف نظيفة في ذات الدور .

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كأس الملك: الجيل  يفجر المفاجأة ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من فم الحزم
سبق

حجز فريق الجيل الأول لكرة القدم أحد فرق دوري الدرجة الأولى مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس الملك، إثر تغلبه على ضيفه نادي الحزم بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي البكيرية بمدينة البكيرية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يدين الجيل بالفضل للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة 52 بعد متابعته لكرة مرتدة من القائم الأيمن لمرمى عبدالرحمن دغريري .

وسيقابل الجيل في دور الـ16 فريق أبها الذي بدوره تغلب على فريق البكيرية بأربعة أهداف نظيفة في ذات الدور .

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:20 PM

كأس الملك: الجيل  يفجر المفاجأة ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من فم الحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حجز فريق الجيل الأول لكرة القدم أحد فرق دوري الدرجة الأولى مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس الملك، إثر تغلبه على ضيفه نادي الحزم بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي البكيرية بمدينة البكيرية ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يدين الجيل بالفضل للمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو صاحب الهدف الوحيد الذي سجله عند الدقيقة 52 بعد متابعته لكرة مرتدة من القائم الأيمن لمرمى عبدالرحمن دغريري .

وسيقابل الجيل في دور الـ16 فريق أبها الذي بدوره تغلب على فريق البكيرية بأربعة أهداف نظيفة في ذات الدور .

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