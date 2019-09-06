حاكم جاكرتا يشيد بتميُّز مشاركة المملكة في معرض الكتاب 2019

أكّد أن القرآن الكريم هو أعظم هدية يحصل عليها المسلم

وصف حاكم جاكرتا الدكتور أنيس باسويدان؛ القرآن الكريم، بأنه أعظم هدية يحصل عليها المسلم، مؤكداً أن معروضات جناح المملكة بمعرض الكتاب الدولي بجاكرتا تعكس عناية المملكة بالقرآن العظيم والسنة النبوية.

جاء ذلك خلال زيارته جناح المملكة؛ حيث اطلع على المعروضات والأركان التي يشتمل عليها الجناح، كما وقف على ركن الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، وركن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة وركن وكالة المطبوعات والبحث العلمي، مشيداً بتميُّز المشاركة وما تقدّمه من خدمات لزوّار المعرض.

ويشهد جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إقبالاً كبيراً من زوّار المعرض على اختلاف شرائحهم، حيث يقدم عديداً من الخدمات الإلكترونية والتعريفية ببرامج ومناشط الوزارة المختلفة، إلى جانب تقديم أكثر من 20 ألف نسخة من المصاحف والكتيبات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

تأتـي مشاركة الوزارة بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ انطلاقاً من دورها الفعّال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف؛ من خلال الكتاب والنشر والتأليف، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة من دُور نشر ومراكز علمية.