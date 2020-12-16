"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني يحذّر

دعا إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.