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شاهد.. "الكهرباء" تقدم عروضاً توعوية لإطفاء الحرائق بـ"مهرجان نور"

ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة.. برعاية "سبق"

قدّم قسم الأمن الصناعي في الشركة السعودية للكهرباء، عروضاً في مهرجان نور للثقافة والفنون بنادي الشركة بالرياض، عن كيفية إطفاء الحريق، وسط تفاعل كبير من الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة في المهرجان، برعاية "سبق".

وشمل العرض، تدريب الزوار بكافة فئاتهم العمرية على استخدام طفايات الحريق، وآليات إطفاء الحريق، وإجراءات السلامة خلال عملية الإطفاء.

وقدمت خيمة ثقافة السلامة، في المهرجان الذي انطلقت فعالياته ومناشطه في 31 مارس الماضي، عدداً من الفعاليات التوعوية ونماذج المحاكاة للتعريف بأنواع طفايات الحرق ومجالات استخدامها وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وبرامج السلامة الصحية والغذائية والكهربائية والسلامة في بيئة العمل.

يذكر أن مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي نظمته "السعودية للكهرباء"، يستمر لسبعة أيام منذ انطلاقه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الصف الأول من النخب الثقافية والفنية في المملكة والوطن العربي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، لكافة فعالياته، التي شملت الندوات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية والتراثية والفن التشكيلي، وخيمة ثقافة السلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الكهرباء" تقدم عروضاً توعوية لإطفاء الحرائق بـ"مهرجان نور"
سبق

قدّم قسم الأمن الصناعي في الشركة السعودية للكهرباء، عروضاً في مهرجان نور للثقافة والفنون بنادي الشركة بالرياض، عن كيفية إطفاء الحريق، وسط تفاعل كبير من الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة في المهرجان، برعاية "سبق".

وشمل العرض، تدريب الزوار بكافة فئاتهم العمرية على استخدام طفايات الحريق، وآليات إطفاء الحريق، وإجراءات السلامة خلال عملية الإطفاء.

وقدمت خيمة ثقافة السلامة، في المهرجان الذي انطلقت فعالياته ومناشطه في 31 مارس الماضي، عدداً من الفعاليات التوعوية ونماذج المحاكاة للتعريف بأنواع طفايات الحرق ومجالات استخدامها وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وبرامج السلامة الصحية والغذائية والكهربائية والسلامة في بيئة العمل.

يذكر أن مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي نظمته "السعودية للكهرباء"، يستمر لسبعة أيام منذ انطلاقه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الصف الأول من النخب الثقافية والفنية في المملكة والوطن العربي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، لكافة فعالياته، التي شملت الندوات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية والتراثية والفن التشكيلي، وخيمة ثقافة السلامة.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
04:41 PM

شاهد.. "الكهرباء" تقدم عروضاً توعوية لإطفاء الحرائق بـ"مهرجان نور"

ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة.. برعاية "سبق"

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عيسى الحربي - الرياض
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قدّم قسم الأمن الصناعي في الشركة السعودية للكهرباء، عروضاً في مهرجان نور للثقافة والفنون بنادي الشركة بالرياض، عن كيفية إطفاء الحريق، وسط تفاعل كبير من الزوار من العائلات والأطفال والأفراد، ضمن الفعاليات التي تقدمها خيمة ثقافة السلامة في المهرجان، برعاية "سبق".

وشمل العرض، تدريب الزوار بكافة فئاتهم العمرية على استخدام طفايات الحريق، وآليات إطفاء الحريق، وإجراءات السلامة خلال عملية الإطفاء.

وقدمت خيمة ثقافة السلامة، في المهرجان الذي انطلقت فعالياته ومناشطه في 31 مارس الماضي، عدداً من الفعاليات التوعوية ونماذج المحاكاة للتعريف بأنواع طفايات الحرق ومجالات استخدامها وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وبرامج السلامة الصحية والغذائية والكهربائية والسلامة في بيئة العمل.

يذكر أن مهرجان نور للثقافة والفنون، الذي نظمته "السعودية للكهرباء"، يستمر لسبعة أيام منذ انطلاقه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الصف الأول من النخب الثقافية والفنية في المملكة والوطن العربي، وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار، لكافة فعالياته، التي شملت الندوات الثقافية والعروض الفنية والموسيقية والتراثية والفن التشكيلي، وخيمة ثقافة السلامة.

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